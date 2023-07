Superman: Legacy - nowy fanart. Jak wygląda Nathan Fillion jako Zielona Latarnia?

DC

DC Studios obecnie pracuje nad rebootem Superman: Legacy. James Gunn zajmuje się scenariuszem i reżyserią, a David Corenswet i Rachel Brosnahan zostali obsadzeni do głównych ról. Ujawniono także, że pojawi się nawet Zielona Latarnia jako Guy Gardner, którego odtwórcą będzie częsty współpracownik Gunna - Nathan Fillion. Reżyser zaznaczył, że Fillion będzie nosił charakterystyczny dla Gardnera bowl cut. Jeden z artystów na Instagramie - @Clements.ink - postanowił ożywić ten koncept i stworzyć nowy projekt, prezentujący jak aktor może wyglądać w nadchodzącym filmie.

Nathan Fillion jako Guy Gardner/Zielona Latarnia - fan art

Nathan Fillion o pracy z Gunnem w DCU

Podczas trasy promującej Strażników Galaktyki 3 Fillion mówił o tym, że może się pojawić w uniwersum DC Gunna:

- James ma tendencję do obsadzania w swoich nowych filmach aktorów, z którymi wcześniej pracował. To jest coś, co w pełni popieram. Nigdy nie odmówię Jamesowi Gunnowi. Mogę to powiedzieć.

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Superman: Legacy - premiera planowana jest na 11 lipca 2025 roku.