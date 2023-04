Superman: Legacy - plotka o postaciach. Może pojawić się ten złoczyńca

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Jeff Sneider to insider, którego informacje często się potwierdzają, ale i tak traktujemy je jako plotki. W nowych doniesieniach na temat filmu Superman: Legacy twierdzi, że na ekranie zobaczymy nowe wcielenia takich postaci jak Lois Lane, Jimmy Olsen oraz Lex Luthor. Wszyscy oczywiście tak, jak Superman będą grani przez nowych aktorów. Ważne jest to, że James Gunn, reżyser filmu i szef DCU lubi zdementować wszelkie plotki, ale tej w ogóle nie skomentował. Przynajmniej do tej pory, więc na ten moment nie została ona zdementowana.

Lex Luthor na ekranie

Jest to kultowy wróg Supermana, więc nic dziwnego, że jakąś rolę w nowym filmie miałby odegrać. Ostatnio widzieliśmy go kilkakrotnie w serialach granego przez różnych aktorów. Byli to Titus Welliver (Titans) oraz Jon Cryer (Supergirl). Niedługo w serialu Superman i Lois zadebiutuje Lex Luthor grany przez Michaela Cudlitza. Najsłynniejszym serialowym Lexem jest oczywiście Michael Rosenbaum z Tajemnic Smallville. W kinach grali go Gene Hackman, Kevin Spacey oraz Jesse Eisenberg.

Superman: Legacy będzie pierwszym nowym filmem DCU. Wcześnej jakiś udział w budowie uniwersum będą mieć Blue Beetle, Flash oraz Aquaman 2. Drugim tytułem po Supermanie ma być The Authority z premierą w 2026 roku.

.Superman: Legacy - premiera w 2025 roku.