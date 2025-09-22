placeholder
Gunn pokazał pierwszą stronę scenariusza Man of Tomorrow. Co sugeruje grafika?

James Gunn udostępnił stronę tytułową scenariusza do kontynuacji Supermana. Dziwna grafika na pierwszej stronie może mieć powiązania z potencjalnym antagonistą filmu.
Tomasz Hudyga
Tagi:  DCU 
james gunn superman man of tomorrow
Superman - film DCU Warner Bros.
James Gunn udostępnił w mediach społecznościowych pierwszą stronę scenariusza filmu Man of Tomorrow, a umieszczona na niej ilustracja sugeruje, kto może być złoczyńcą filmu.

 

Jest to rysunek medyczny przedstawiającego anatomię ludzkiej głowy, co może być odniesieniem do ludzkiego mózgu. Jednym z najbardziej iikonicznych przeciwników Człowieka ze Stali jest kosmita Brainiac, który przejmuję kontrolę nad umysłami swoich oponentów. Oczywiście jest to tylko teoria, ale wedle słów Gunna w nowym filmie Lex Luthor i Superman będą musieli współpracować przeciwko silniejszemu antagoniście. Takim potężniejszym wrogiem mógłby być potężny telepatyczny kosmita.

W niedawnym wywiadzie u Howarda Sterna Gunn powiedział:

To historia o Lexie Luthorze i Supermanie, którzy muszą do pewnego stopnia współpracować wobec znacznie, znacznie większego zagrożenia. To bardziej skomplikowane, ale to duża część tej opowieści. To tak samo film o Lexie, jak i o Supermanie.

Ranking filmów z Supermanem według Rotten Tomatoes

7. Superman IV - 10%

arrow-left
7. Superman IV - 10%
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

