Gunn pokazał pierwszą stronę scenariusza Man of Tomorrow. Co sugeruje grafika?
James Gunn udostępnił stronę tytułową scenariusza do kontynuacji Supermana. Dziwna grafika na pierwszej stronie może mieć powiązania z potencjalnym antagonistą filmu.
James Gunn udostępnił w mediach społecznościowych pierwszą stronę scenariusza filmu Man of Tomorrow, a umieszczona na niej ilustracja sugeruje, kto może być złoczyńcą filmu.
Jest to rysunek medyczny przedstawiającego anatomię ludzkiej głowy, co może być odniesieniem do ludzkiego mózgu. Jednym z najbardziej iikonicznych przeciwników Człowieka ze Stali jest kosmita Brainiac, który przejmuję kontrolę nad umysłami swoich oponentów. Oczywiście jest to tylko teoria, ale wedle słów Gunna w nowym filmie Lex Luthor i Superman będą musieli współpracować przeciwko silniejszemu antagoniście. Takim potężniejszym wrogiem mógłby być potężny telepatyczny kosmita.
W niedawnym wywiadzie u Howarda Sterna Gunn powiedział:
Ranking filmów z Supermanem według Rotten Tomatoes
Źródło: comicbookmovie.com
