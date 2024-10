Po Supermanie zagra zawodnika NFL? David Corenswet negocjuje rolę

fot. James Gunn

David Corenswet, który wcielił się w Clarka Kenta w nadchodzącym superbohaterskim filmie Superman, negocjuje nową rolę. Według źródeł Deadline ma wystąpić w Mr. Irrelevant, który opowie o Johnie Tuggle'u, który otrzymał ten przydomek (pol. Nieistotny) po tym, jak został wybrany jako ostatni w drafcie NFL w 1983 roku.

Reżyserem jest Jonathan Levine (Pół na pół, Niedobrani, Wiecznie żywy), a scenarzystą Nick Santora (Linia obrony).

Produkcją Mr. Irrelevant zajmie się Skydance Sports. Producentami są Levine i Gillian Bohrer z ramienia Megamix oraz Santora od Blackjack Films. Film opowie inspirującą i szczerą historię Tuggle'a, który miał ogromny wpływ na drużynę New York Giants.

Corenswet wydaje się pasować do roli, szczególnie pod względem sylwetki. Dzięki temu, że do roli Supermana musiał zbudować masę mięśniową to jest gotowy do wcielenia się w zawodnika futbolu amerykańskiego. W niedawnym wywiadzie przyznał, że miał duże trudności, aby przybrać na wadze do roli ikonicznego superbohatera. Było to dla niego dużym wyzwaniem, które sam przed sobą postawił.

fot. materiały prasowe