Supernatural - aktorzy wracają na plan! Znamy datę premiery finałowych odcinków

fot. The CW

Supernatural to jeden z tych seriali, nad którymi trzeba było wstrzymać pracę na planie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Ekipie filmowej nie udało się nakręcić dwóch finałowych odcinków, aby zakończyć historię braci Winchester i pożegnać się z fanami wraz z 15. sezonem. Po kilku miesiącach oczekiwania aktorzy w końcu wracają na plan. Stanie się to już 18 sierpnia.

W związku ze wznowieniem prac nad serialem The CW podało również daty premier ostatnich siedmiu odcinków. Supernatural powróci 8 października, a kolejne epizody będą emitowane co czwartek. Z kolei finał serialu zaplanowano na 19 listopada, który poprzedzi godzinny specjalny program Supernatural: The Long Way Home.

The CW zaprezentowało również poster finałowych odcinków.

fot. The CW

Poniżej znajdują się zdjęcia z ostatnich odcinków serialu.

Supernatural - 15. sezon

Warto wspomnieć, że obaj aktorzy, którzy wcielali się w głównych bohaterów, znaleźli już sobie nowe role po pożegnaniu z Supernatural. Jareda Padaleckiego zobaczymy w serialu Walker, czyli reboocie Strażnika Teksasu. Z kolei Jensen Ackles zagra w 3 sezonie The Boys.