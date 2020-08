The Boys - Jensen Ackles w obsadzie 3. sezonu serialu. Kogo zagra?

fot. The CW

Wielkimi krokami zbliża się 2. sezon serialu The Boys. Na panelu produkcji na Comic-Con at Home dowiedzieliśmy się, że seria została przedłużona na 3. sezon. Teraz poznaliśmy pierwszego, nowego członka obsady, który zadebiutuje w kolejnej odsłonie. To gwiazda serialu Supernatural, Jensen Ackles. Wcieli się on w Soldier Boya, bohatera, który po walce w II wojnie światowej stał się pierwszym superbohaterskim celebrytą. Jest on taką parodią Kapitana Ameryki, co ciekawe Ackles swego czasu był przesłuchiwany do tej roli w MCU. To kolejna współpraca aktora z showrunnerem produkcji Erikiem Kripke, który odpowiadał również za Supernatural.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1295404136813404161

Dla przypomnienia produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie oprócz Urbana znajdują się Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.