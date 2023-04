Suzume - co zainspirowało reżysera do stworzenia historii? To wydarzenie odmieniło jego życie

fot. CoMix Wave Films

Suzume to anime, które opowiada historię nastoletniej tytułowej bohaterki, która spotyka młodzieńca o imieniu Sōta, szukającego tajemniczych drzwi. Dziewczyna znajduje je pośród ruin, które dotknęła jakaś katastrofa. Drzwi zaczynają otwierać kolejne drzwi w całej Japonii, powodując zniszczenia. Suzume postanawia zamknąć te portale, które zagrażają całemu kraju. Japońska animacja trafi do polskich kin 21 maja.

Reżyserem Suzume jest Makoto Shinkai. W jednym z wywiadów powiedział, że ważną inspiracją dla historii w filmie było trzęsienie ziemi, które nawiedziło Japonię w 2011 roku. To zmieniło jego życie.

Zmieniło to mój sposób myślenia i światopogląd, a także wpłynęło na rodzaj filmów, jakie później stworzyłem. Ten niepokój i niepewność życia w Japonii obok katastrofy, która może się wydarzyć w każdej chwili, ciągle skłania mnie do myślenia, o tym dlaczego ja i my wszyscy nadal wybieramy życie w tym kraju.

Warto dodać, że w wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznał, że trzęsienie ziemi z 2011 roku nie było jedyną inspiracją do stworzenia historii w Suzume. Chciał zrobić przygodowy film drogi, który miał przedstawić stan, w jakim znajduje się Japonia. Pomysł narodził się ze zrujnowanych i nienadających się do życia miejsc w całym kraju, które zostały opuszczone z powodu katastrof lub spadku populacji. Uważa, że mają w sobie coś romantycznego, dziwnie pięknego i jednocześnie przerażającego oraz smutnego. Uznał, że ten coraz bardziej powszechny widok opuszczonych domów (akiya) w różnych dzielnicach Tokio, będzie silnym motywem dla Japończyków.

Shinkai zawsze wracał myślami do trzęsienia ziemi, które zdominowało jego historie w ostatnich latach. Jego poprzednie filmy, takie jak Tenki no ko oraz kasowy hit Twoje imię. również zawierały w sobie motyw katastrofy.

Suzume - zdjęcia