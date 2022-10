Świąteczny duch - zwiastun filmu Apple TV+. Ryan Reynolds i Will Ferrell w szalonym musicalu

fot. Apple TV+

Świąteczny duch to nowy film oryginalny platformy streamingowej Apple TV+, który inspirowany jest Opowieścią Wigilijną. Tym razem jednak historia idzie w zupełnie innych kierunkach, ale w zwiastunie można dostrzec zbieżne motywy. Przede wszystkim jest to też musical, a Ryan Reynolds i Will Ferrell zadbają o dużo humoru.

Świąteczny duch - zwiastun

Ryan Reynolds wciela się w inną wersję Ebenezera Scrooge'a, a Ferrell gra ducha teraźniejszych świąt. W obsadzie są także Octavia Spencer oraz Sunita Mani, które wcielą się w pozostałe dwa duchy znane z historii.

Świąteczny duch

Reynolds i Ferrell są także producentami. Sean Anders i John Morris wyreżyserowali na podstawie swojego scenariusza. Znani są oni z takich filmów jak Szefowie wrogowie 2, Co wiecie o swoich dziadkach? oraz Rodzina od zaraz.

Świąteczny duch - premiera 18 listopada w platformie Apple TV+.