Sydney Sweeney o kulisach kręcenia TEJ sceny z Euforii. "Najobrzydliwsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam"

Sydney Sweeney pojawiła się w programie Hot Ones, gdzie opowiedziała między innymi o kulisach serialu Euforia. Aktorka przyznała, że jedna scena stanowiła ogromne (oraz obrzydliwe) wyzwanie. Chodzi tu oczywiście o sekwencję w jacuzzi, w której pijana Cassie puszcza pawia.

Euforia - Sydney Sweeney o kulisach sceny w jacuzzi

Aktorka wyjaśniła, że zazwyczaj sztuczne wymiociny są tworzone z wymieszanej pasty, składającej się z resztek jedzenia oraz mleka i wody.

- Po prostu wkładasz to do ust, trzymasz i wymiotujesz.

Ale to nie było wystarczające dla Sama Levinsona, reżysera produkcji. On chciał, aby to wyglądało ekstremalnie. Dlatego Sweeney musiała mieć rurkę, którą doprowadzano do jej ust ogromne kawałki jedzenia.

- To była najobrzydliwsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam."

Zobaczcie pełen występ Sydney Sweeney w Hot Ones:

Euforia - co z 3. sezonem?

Strajki scenarzystów i aktorów przyczyniły się do dużego opóźnienia serialu. 3. sezon zadebiutuje najszybciej w 2025 roku.

Według artykułu Elle, Rue (postać grana przez Zendayę) ma "odkryć, co to znaczy być osobą kierującą się zasadami w zepsutym świecie".

Euforia - serial dostępny na HBO Max.