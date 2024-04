"Nie jest ładna i nie potrafi grać" - producentka o Sydney Sweeney. Jest mocna odpowiedź aktorki

Fot. HBO

Carol Baum to hollywoodzka producentka z długim stażem. Niedawno zrobiło się o niej głośno, ponieważ w rozmowie z Janet Maslin stwierdziła, że Sydney Sweeney jest "Nie jest ładna" i "nie potrafi grać", a jej komedia romantyczna Tylko nie ty była "nie do oglądania". Teraz przedstawiciel aktorki wydał oświadczenie dla portalu Variety, w którym odpowiedziano na te komentarze.

Odpowiedź przedstawiciela Sydney Sweeney

To smutne, że kobieta z jej pozycją mogłaby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a zamiast tego woli atakować inną kobietę. Jeśli to jest to, czego nauczyła się przez dziesięciolecia pracy w branży - i uważa za stosowne przekazywać swoim uczniom - to haniebne. Takie niesprawiedliwe dyskredytowanie innej producentki wiele mówi o charakterze pani Baum.

Przedstawiciel Bauma nie odpowiedział od razu na prośbę Variety o komentarz, ale w środę TMZ poinformowało, że producentka już żałuje swojej wypowiedzi.

Komentarze Carol Baum na temat Sydney Sweeney

Carol Baum, która pracowała między innymi przy filmach Nierozłączni, Father of the Bride i Buffy - postrach wampirów, a także jest profesorką na uniwersytecie Południowej Kalifornii, wypowiedziała się na temat Sydney Sweeney w rozmowie z Janet Maslin, krytyczką filmową New York Times.

Jest aktorka, którą wszyscy teraz kochają: Sydney Sweeney. Nie rozumiem jej fenomenu. Podczas lotu samolotem włączyłam sobie jej ostatni film [Tylko nie ty], ponieważ chciałam go obejrzeć - dowiedzieć się, kim jest i czemu wszyscy o niej teraz mówią. Obejrzałam ten nie do oglądania film - przepraszam wszystkich, którym podobała się ta... komedia romantyczna o ludziach, którzy się nienawidzą.

Powiedziałam mojej klasie: "Wyjaśnijcie mi tę dziewczynę. Nie jest ładna, nie potrafi grać. Dlaczego jest taka seksowna?". Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Wtedy spytałam: "Cóż, jeśli moglibyście nakręcić film, ponieważ zagrałaby w nim, zgodzilibyście się?". To trudne pytanie, ponieważ każdy z nas chce dostać szansę, by nakręcić swój film. A kto nie skorzystałby z zielonego światła? Nikt, kogo znam. Twoja praca to nakręcenie filmu.

Sydney Sweeney w horrorze

Po komedii romantycznej Tylko nie ty przyszedł czas na zmianę gatunku. Zobaczcie, jak prezentuje się aktorka w horrorze Niepokalana, przy którym pełniła także rolę producentki:

