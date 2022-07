Sylvester Stallone ostro atakuje producenta. Chodzi o film o Ivanie Drago

materiały prasowe

Pod koniec lipca 2022 roku ogłoszono, że MGM szykuje film Drago o Ivanie Dragon (Dolph Lundgren) i jego synu, którego poznaliśmy w Creedzie 2. Za produkcję ponownie odpowiada Irwin Winkler, właściciel praw do wszystkiego związanego ze światem Rocky'ego. Sylvester Stallone zareagował na to w mediach społecznościowych.

Stallone vs Winkler

Sylvester Stallone otwarcie i ostro krytykuje producenta za projekt Drago. Oznajmia, że 94-letni producent i jego "kretyńskie, samolubne, bezużyteczne dzieci" zasadniczo biorą postać, by wyciągnąć z niego resztki, które tam zostały. Jest wściekły, że dowiaduje się o tym z mediów, bo nikt nawet nie pomyślał, żeby dać mu znać, że robią film o postaci, którą stworzył.

- Poważnie... jak wy łachudry możecie spojrzeć na siebie w lustrze?! Przepraszam fanów za to, bo nigdy nie chciałem, aby Rocky był tak wykorzystywany przez tych pasożytów dla ich chciwości. Dla mojego przyjaciela Dolpha Lundgrena mam tylko szacunek - napisał Stallone w relacji THR. Post jednak później ciut został złagodzony.

Przypomnijmy, że 17 lipca Stallone napisał otwarcie do producenta, aby oddał mu to, co zostało z jego praw do serii. Nikt z otoczenia producenta nie odniósł się do oskarżeń aktora.

Według informacji Irvin Winkler jest producentem każdego filmu osadzonego w świecie Rocky'ego, więc także wszystkich trzech Creedów. Producentami są także wspomniane przez Stallone'a dzieci Irvina, David i Charles.

Najnowsza odsłona serii Creed 3 ma premierę 3 marca 2023 roku.