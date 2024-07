fot. Warner Bros.

Sylvester Stallone oraz Robert De Niro znają się od wielu lat i wystąpili razem w dwóch filmach (Cop Land, Legendy ringu). W sieci pojawiły się pogłoski o konflikcie politycznym między aktorami. Według plotek, miały ich poróżnić poglądy dotyczące Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tekst, który to sugerował, okazał się satyrą, ale część internautów zdążyła w niego uwierzyć. Do tego stopnia, że Stallone wszedł na Instagrama, aby sprostować plotki.

Sylvester Stallone komentuje pogłoski

Aktor nagrał klip zaraz po powrocie z planu 2. sezonu Tulsa King. Podpisał go słowami: "Nigdy nie zamierzałem pracować z De Niro i vice versa. Nie zawsze wierz w to, co czytasz".

- Właśnie wróciłem z planu Tulsa King i chciałem odnieść się do absurdalnej plotki o tym, że ja i Robert De Niro nigdy więcej nie będziemy chcieli ze sobą pracować. I o wszelkiego rodzaju gniewnych komentarzach o naszym podejściu do życia, naszych filozofiach, cokolwiek. Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat i prawdopodobnie nigdy nie będziemy, a ja chcę tylko dodać, że nie możecie wierzyć we wszystko, co czytacie.

