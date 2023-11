Sylvester Stallone o poważnej kontuzji na planie filmowym. "Nie mogłem dojść do siebie"

fot. Netflix

Sly to film biograficzny o Sylvestrze Stallone, który przedstawia jego życie i spektakularną karierę. To szczere, intymne spojrzenie na filmową ikonę. Poza opowieścią o sukcesie Rocky'ego i Rambo, aktor opowiedział również o niefortunnym wypadku, który miał miejsce na planie Niezniszczalnych.

Niezniszczalni - Sylvester Stallone doznał kontuzji na planie

W trakcie zdjęć do Niezniszczalnych Stallone prawie złamał sobie kark. Do wypadku doszło podczas kręcenia sceny, gdy jego postać Barney walczy z Paine'm granym przez Steve'a Austina.

- Tak naprawdę, nigdy nie doszedłem w pełni do siebie po Niezniszczalnych. To miało taki wpływ na moje ciało, że nigdy nie wróciło do swojej normy.

Poza kontuzją szyi, aktor zwichnął ramiona, a także cierpiał na zapalenie oskrzeli. Ponieważ był reżyserem oraz grał główną rolę, nie miał czasu na doleczenie się i odpoczynek poza planem filmowym. Jak przyznał w Sly, te doświadczenie poważnie odbiło się na jego zdrowiu. W związku z tym, po Niezniszczalnych aktor zmienił swoje podejście do pracy. Teraz za swój priorytet uważa rodzinę, co oznacza mniejszy udział w filmach oraz rzadsze podejmowanie ryzyka w kaskaderce.