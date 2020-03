He-Man i Władcy Wszechświata - bohaterowie z klasycznej animacji, których warto sobie przypomnieć

He-Man i Władcy Wszechświata to serial animowany, który opowiadał o losach księcia Eterni, Adama. To właśnie on w chwilach zagrożenia zmienia się w tytułowego He-Man, aby walczyć ze złym Szkieletorem. Produkcja jest uważana za jeden z najpopularniejszych seriali animowanych lat 80. i doczeka się swojej kontynuacji w serwisie Netflix.

Kontynuacja serialu animowanego He-Man i Władcy Wszechświata będzie nosić tytuł Masters of The Universe: Revelation, a akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z oryginału i pokaże wątki, które w tamtym serialu nie zostały rozwiązane. Obsada głosowa kontynuacji zwraca uwagę, którzy kultowi bohaterowie powrócą w kontynuacji. Na tej liście znajdują się: Mark Hamill (Szkieletor), Lena Headey (Evil-Lyn), Chris Wood (książę Adam / He-Man), Sarah Michelle Gellar (Teela), Liam Cunningham (Man-At-Arms), Stephen Root (Cringer), Diedrich Bader (król Randor/Trap Jaw), Griffin Newman (Orko), Tiffany Smith (Andra), Henry Rollins (Tri-Klips), Alan Oppenheimer (Moss Man), Susan Eisenberg (Sorceress), Alicia Silverstone (królowa Marlena), Justin Long (Roboto), Jason Mewes (Stinkor), Phil LaMarr (He-Ro), Tony Todd (Scare Glow), Cree Summer (Priestess), Kevin Michael Richardson (Beast Man), Kevin Conroy (Mer-Man) i Harley Quinn Smith (Ileena).

Jednak w galerii poniżej przedstawiamy przede wszystkim bohaterów z oryginalnej produkcji w ramach przypomnienia, a zerkając na obsadę powyżej, będzie można dopasować aktorów do postaci, które przemówią ich głosem. Zobaczcie:

Książę Adam - Książę Eternii z wielką tajemnicą, którą zna tylko kilka osób. Często musiał zgrywać osobę mniej sprytną, aby ludzie nie dowiedzieli się, że to on jest...