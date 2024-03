Szef Netflixa o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nie sądzi, że zastąpi ludzkich twórców

Fot. Netflix

Ted Sarandos, który jest współszefem Netflixa, będzie gościem nadchodzącego odcinka podcastu Literally! with Rob Lowe na SiriusXM. Deadline podzieliło się fragmentem tego wywiadu, w którym dyrektor omówił zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy twórczej filmowców. Lowe zwrócił uwagę, że ta kwestia była jednym z głównych spornych tematów podczas zeszłorocznego strajku scenarzystów i aktorów. Sarandos przyznał, że prawdopodobnie słusznie się stało, że dyskusje o tym jeszcze się nie zakończyły.

Myślę, że wygrają twórcy, którzy nauczą się korzystać z tych narzędzi lepiej niż wszyscy inni… nie wytwórnie, ale ludzie, którzy kreują.

Podkreślił, że nie sądzi, że sztuczna inteligencja zastąpi ludzkich filmowców.

Możliwe, że sztuczna inteligencja będzie w stanie odtworzyć lub naśladować pewne rzeczy, ale ludzie widzą autentyczność i realizm ludzkich doświadczeń, a także potrafią dostrzec, kiedy są one nieautentyczne.

Dyrektor Netflixa wyjaśnił na przykładzie Squid Game, że autentyczność i specyfika koreańskiego serialu sprawiła, że stał się on światowym hitem. Według Sarandosa nie jest to coś, co sztuczna inteligencja będzie w stanie odtworzyć. Uważa też, że ludzie będą próbować używać AI do szukania skrótów w ludzkich doświadczeniach, ale prawda jest taka, że takich nie ma.

Nie byłoby dobrze, gdyby wytwórnie wypluwały filmy za pomocą sztucznej inteligencji. Relacja z tymi produkcjami i z tymi historiami nie będzie intensywna, nie będzie osobista, nie sprawi, że będziesz płakać w nocy.

Jednak Sarandos widzi wersję Netflix, w której użytkownicy będą mogli wykorzystywać sztuczną inteligencję na platformie do generowania własnych treści. Lowe podał przykład połączenia dwóch filmów w celu stworzenia czegoś innego lub zupełnie nowego pomysłu. Dyrektor powiedział, że opowiadanie sobie nawzajem historii jest czymś naturalnym i przypomina mu to sytuację, gdy martwił się, gdy tworzyły się media społecznościowe. Uważa, że ludzie odgrywają ważną rolę w opowiadaniu historii, a także w byciu jej biernymi słuchaczami.

Cała rozmowa z Tedem Sarandosem zostanie opublikowana 14 marca.