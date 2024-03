The Spider - gwiazda The Walking Dead jako Spider-Man! Zwiastun fanowskiego horroru

fot. locustgarden

Widzowie kojarzą Chandlera Riggsa głównie z serialu The Walking Dead, w którym grał Carla, syna Ricka Grimesa. Młody aktor wcielał się w tę postać przez 8 sezonów. Po opuszczeniu produkcji wystąpił w filmach Inherit the Viper, Tylko oraz w 9 odcinkach serialu A Million Little Things. A teraz zobaczymy go w fanowskim filmie w roli Spider-Mana.

The Spider, bo taki tytuł nosi ta produkcja, nie ma nic wspólnego z Marvelem, Sony czy Disneyem, które nie wspierają tego projektu. Jednak w opisie na Youtube możemy przeczytać, że powstał na podstawie postaci z komiksów Niesamowity Spider-Man. Jest to film non-profit dla fanów nakręcony przez locustgarden, które już wcześniej stworzyło viralową, krótkometrażową produkcję ze świata Shreka o księżniczce Fionie. Warto dodać, że oba filmy należą do gatunku horroru.

fot. locustgarden

The Spider został wyreżyserowany przez Andy'ego Chena, który napisał również scenariusz. Za produkcję odpowiadają Artin John i Kealani Kitaura. W tym filmie oprócz Riggsa wystąpili: Caylee Cowan, Matthew Vorce, Kyra Gardner, Holgie Forrester, Carl Addicott, David Rice, Andrew Hernon, Kealani Kitaura, Ronan Arthur i Ben Thomas.

Zobaczcie poniżej zwiastun The Spider, w którym Peter Parker odkrywa swoje moce. Warto przypomnieć, że Chandler Riggs brał udział w castingu do roli Spider-Mana do filmu Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, ale przegrał z Tomem Hollandem.

The Spider - zwiastun fanowskiego horroru

Chandler Riggs ma również własną firmę produkcyjną. Podczas premiery The Walking Dead: The Ones Who Live powiedział, że współpracuje z zaprzyjaźnionymi aktorami z planu The Walking Dead nad nowym projektem - Katelyn i Madison Lintz, która grała w serialu Sophię. Ma to być krótkometrażowy, zabawny thriller, na który dostali grant od Panavision. Aktor dodał, że będą próbować zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ta produkcja była tak dobra, jak to tylko możliwe.