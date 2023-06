Szok! Warner Bros. Discovery chce sprzedać Netflixowi licencję na seriale HBO

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO

Jak donosi Deadline, powołując się na swoje źródła, Warner Bros. Discovery chce sprzedać licencję na wybrane tytuły HBO swojemu największemu rywalowi, czyli platformie Netflix. Na razie mowa jest tylko o rynku amerykańskim, ale nie jest wykluczone, że z czasem może się to zmienić.

Warner Bros. Discovery i Netflix

Według źródeł Deadline pierwszym tytułem branym pod uwagę jest serial Niepewne, który zakończył się w 2021 roku po pięciu sezonach. Prowadzone są jednak rozmowy o innych tytułach produkcji HBO. Powodem decyzji korporacji są oczywiście pieniądze, więc motywacją są tylko i wyłącznie finanse. Informatorzy portalu donoszą, że osoby decyzyjne z HBO walczyły z tym pomysłem, ale ostatecznie korporacyjne cele finansowe wygrały. Korporacja wciąż musi ciąć koszty, by zmienić nieciekawą sytuacją finansową, w jakiej się znajdują. Według THR mają 50 mld dolarów długu.

Na ten moment jeszcze nie podpisano umowy i wszystko może rozpaść się jak domek z kart, ale na razie są prowadzone rozmowy. Jeśli ostatecznie dojdzie do sformalizowania umowy, będzie to gigantyczna zmiana na rynku platform streamingowych, gdy Warner Bros. Discovery, właściciel Max (w Polsce HBO Max) sprzedaje licencję swojej największej konkurencji Netflixowi. Do tego na mocy tej umowy oznacza to, że dane tytuły będą jednocześnie dostępne w USA w platformach Max i Netflix.

Nie jest to pierwsza sytuacja tego typu, ale na pewno pierwsza od wielu lat, gdy streaming stał się tak kluczowy w popkulturze. HBO w 2014 roku podpisało umowę z Amazon Prime Video na licencję do kilku klasycznych hitów. To jednak były czasy zanim ta platforma tworzyła oryginalne seriale i stała się konkurencją dla HBO.

Na ten moment ani Netflix ani HBO nie komentują doniesień medialnych. The Hollywood Reporter oraz Variety potwierdzają doniesienia w oparciu o swoje niezależne źródła.