Szpiegostwo przemysłowe w Apple

fot. Vanarama

Być może pamiętacie nazwisko Xiaolang Zhang z wiadomości sprzed kilku lat. Jest to były inżynier Apple oskarżony o kradzież tajemnic firmy podczas jego pracy w dziale samochodów autonomicznych w latach 2015-2018. Po pierwotnym zaprzeczeniu oskarżeniom, Zhang przyznał się teraz do winy i grozi mu dziesięć lat więzienia za popełnione przestępstwa.

W 2018 roku agenci federalni zatrzymali Zhanga na międzynarodowym lotnisku w San Jose, gdy próbował odlecieć do Pekinu korzystając z biletu kupionego w „ostatniej sekundzie”. Został oskarżony o przeniesienie 24 GB danych Apple na laptop swojej żony za pośrednictwem AirDrop. Wśród plików znalazł się 25-stronicowy dokument zawierający schematy inżynierskie płytki drukowanej, a także instrukcje techniczne i pliki PDF dotyczące prototypu autonomicznego pojazdu Apple.

Zhang został również przyłapany na wynoszeniu sprzętu z laboratorium Apple zajmującego się rozwojem autonomicznych pojazdów. Były to płytki drukowane oraz serwer Linux.

fot. Vanarama

Zhang poinformował swoich szefów Apple w 2018 roku, że opuszcza firmę i przenosi się do Chin, aby pracować dla chińskiego startupu EV Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, aka Xpeng. Swoje plany ujawnił po powrocie z urlopu ojcowskiego, podczas którego podróżował po Chinach.

CNBC podaje, że Zhang przyznał się do winy w sprawie kradzieży tajemnic firmy w sądzie federalnym w San Jose. Za to przestępstwo grozi do dziesięciu lat więzienia i 250 tys. dolarów grzywny. Wyrok ma zapaść w listopadzie.

To nie jedyny przypadek kradzieży przez pracownika Apple tajemnic przemysłowych związanych z projektem autonomicznych samochodów tej firmy. O to samo przestępstwo w 2019 roku oskarżony został Jizhong Chen. On również planował wyjazd do Chin i jest reprezentowany przez tego samego prawnika, z którego korzysta Zhang. Data tego procesu nie została jeszcze wyznaczona.

fot. Vanarama

Ambicje Apple dotyczące samochodów autonomicznych sięgają co najmniej 2014 roku, kiedy Tim Cook zatwierdził projekt Titan. W pewnym momencie wydawało się, że Apple zrezygnowało z projektu samochodu i zamiast tego skupiło się wyłącznie na rozwoju oprogramowania autonomicznych pojazdów dla innych producentów samochodów, ale z ubiegłorocznego raportu wynika, że Apple EV może pojawić się już w 2025 roku.

Na zdjęciach możecie zobaczyć wizualizacje tego, jak może wyglądać auto Apple stworzone na podstawie patentów zgłoszonych przez amerykańską korporację. Wizualizacje stworzyła brytyjska firma Vanarama zajmująca się handlem samochodami.