Pracownicy Apple nie chcą wracać do biur

fot. pixabay.com

Jak donosi Financial Times, grupa pracowników wystosował petycję, w której wzywa Apple do umożliwienia pracownikom współpracy z menedżerami w celu ustalenia rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, zamiast egzekwowania całościowej polityki.

Grupa, która nazywa się Apple Together, w nadchodzącym tygodniu przystąpi do zbierania podpisów, zanim przekaże wypełnioną petycję zespołowi wykonawczemu.

Chociaż Apple od początku wybuchu pandemii chętnie sprowadziłoby pracowników z powrotem do biura, data powrotu była wielokrotnie przesuwana z powodu wydarzeń związanych z Covid.

Zgodnie z najnowszym planem, omówionym w zeszłym tygodniu przez CEO Tima Cooka, pracownicy będą musieli stawić się w biurach we wtorek i czwartki, a także w trzeci dzień uzgodniony z bezpośrednim przełożonym. Nowa polityka pracy hybrydowej wejdzie w życie 5 września.

„Cieszymy się, że możemy iść naprzód z programem pilotażowym i wierzymy, że ta poprawiona struktura poprawi naszą zdolność do elastycznej pracy, jednocześnie zachowując osobistą współpracę, która jest tak ważna dla naszej kultury” – napisał Cook w notatce dostarczonej wszystkim pracownikom.

Jednak korporacyjny entuzjazm Cooka nie jest podzielany przez członków Apple Together, którzy twierdzą, że „jednolity mandat kierownictwa wyższego szczebla” ignoruje „wiele ważnych powodów”, dla których niektórzy pracownicy są szczęśliwsi i bardziej produktywni poza biurem.

„Uważamy, że Apple powinien zachęcać, a nie zakazywać elastycznej pracy, aby zbudować bardziej zróżnicowaną i odnoszącą sukcesy firmę, w której możemy czuć się komfortowo, aby wspólnie móc «think different»” – stwierdza zespół Apple Together w petycji. [Nawiązanie do hasła reklamowego Apple z przełomu wieków – przyp. red.]

Ostatnie starcie można postrzegać jako kontynuację sporu, który rozpoczął się na początku maja, kiedy Apple Together opublikowało list krytykujący powrót firmy do planów biurowych (wtedy wyznaczono datę powrotu na 23 maja).

„Scharakteryzowałeś decyzję dotyczącą Hybrid Working Pilot jako połączenie «potrzeby osobistego komunikowania się» z wartością elastycznej pracy” – napisała grupa. „Ale w rzeczywistości zarząd nie uznaje elastycznej pracy i kieruje się wyłącznie strachem. Strachem przed przyszłością pracy, strachem przed autonomią pracowników, strachem przed utratą kontroli.”

W liście wezwano zespół wykonawczy Apple do „zejścia z drogi” – przywołując cytat założyciela Apple Steve’a Jobsa z wywiadu dla Rolling Stone w 1994 o podejściu do nadchodzących zmian – żeby pozostawił pracownikom decyzję, który styl pracy najbardziej im odpowiada.