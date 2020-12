Zoom chce stać się naszą skrzynką mailową

Źródło: Zoom

2020 rok był niezwykle łaskawy dla firm technologicznych wyspecjalizowanych w narzędziach do zdalnej komunikacji. Kiedy znaczna część społeczeństwa przeszła na model pracy zdalnej, musieliśmy sięgnąć po zaawansowane komunikatory, które umożliwiły swobodne porozumiewanie się z zespołem rozsianym po całym kraju. Pandemiczną szansę postanowili wykorzystać twórcy Zooma i rozszerzyć zasięg swojej działalności.

Jak przekazał serwis The Information’s, anonimowy informator twierdzi, iż już na początku 2021 roku Zoom odda swoim klientom do dyspozycji własną usługę pocztową. Firma ma pracować także and autorskim kalendarzem, aby stworzyć wszechstronne trio do nawiązywania kontaktów w środowisku biznesowym.

Korporacja odmówiła dziennikarzom komentarza w tej sprawie, ale według przecieków prace nad nowymi usługami wciąż są na wczesnym etapie rozwoju. Zoom ze swoją skrzynką celuje jednak w coś więcej niż proste narzędzie do przesyłania wiadomości . Podobno usługa pocztowa ma być produktem „nowej generacji”. Co to oznacza? Na razie nie wiadomo, ale jeśli przecieki okażą się prawdą, już wkrótce Zoom powinien uchylić rąbka tajemnicy na temat swoich nowych produktów.

Pomysł firmy wydaje się interesujący, zwłaszcza że model współpracy zdalnej pozostanie z nami na dłużej i prawdopodobnie jeszcze przez cały 2021 roku znaczna część społeczeństwa będzie pracować ze swoich domów. Jedynym problemem na drodze do sukcesu może okazać się rynkowa konkurencja o ugruntowanej pozycji. Starcie z takimi gigantami jak Google czy Microsoft będzie dość problematyczne.