Sztuczna Inteligencja ma swoją „chwilę iPhone’a”

fot. zrzut ekranu YouTube

Generatywna sztuczna inteligencja, a zwłaszcza ChatGPT, odnotowała w ostatnich miesiącach eksplozję popularności, a firmy pospiesznie wprowadzają ją do swoich produktów. Doprowadziło to również do powstania setek startupów opartych na tej technologii. Szef Nvidii Jensen Huang wydał niedawno swój pochlebny werdykt o ChatGPT, gdy pojawił się jako jeden z gości podczas serii wykładów dziekańskich na uniwersytecie Berkeley Haas.

Zapytany podczas sesji Q&A przez jednego ze studentów o ChatGPT, Huang podkreślił, jak wiele osób zaczęło korzystać z chatbota w tak krótkim czasie. 100 milionów użytkowników w ciągu pierwszych kilku miesięcy czyni go najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii, choć ChatGPT twierdzi, że uważa się raczej za narzędzie niż aplikację.

fot. zrzut ekranu YouTube

Kiedy ostatnio widzieliśmy kawałek technologii, który jest tak wszechstronny, że może rozwiązywać problemy i tak często zaskakiwać ludzi na tak wiele sposobów? Może napisać wiersz [...] może wypełnić arkusz kalkulacyjny; może napisać zapytanie SQL i zrobić zapytanie SQL; może napisać kod Pythona; może napisać Verilog, a jeśli nie może czegoś zrobić dzisiaj, oczywiście, będzie w stanie zrobić to kiedyś”, powiedział Huang. „To jest moment iPhone'a sztucznej inteligencji.

Huang powiedział, że API ChatGPT mogłoby być przykładowo podłączone do arkuszy kalkulacyjnych, PowerPointa, programów do rysowania lub edycji zdjęć, i wielu więcej, aby je ulepszyć.

Mówiąc o tempie upowszechnienia ChatGPT, Huang powiedział: „To nie różni się od tego, kiedy zostały stworzone przeglądarki internetowe i ktoś z dnia na dzień stworzył JavaScript i pojawiła się zaskakująca strona internetowa. Albo kiedy pojawił się iPhone i ktoś w kilka weekendów napisał aplikację, którą teraz można pobrać na telefon.”

Huang podkreślił jak możliwości ChatGPT w zakresie programowania mogą zmienić świat. „Dosłownie każdy może zaprogramować komputer” – powiedział. Poniżej cała bardzo ciekawa rozmowa z Jensenem Huangiem.

Nie jest zaskoczeniem, że Huang jest tak pozytywnie nastawiony do ChatGPT. Nvidia jest bowiem głównym graczem w świecie AI, tworząc zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie stojące za dużą częścią branży. W związku z zainteresowaniem ChatGPT cena akcji firmy skoczyła w tym miesiącu o 33%, a przewiduje się, że wzrost popularności chatbota w ciągu najbliższych 12 miesięcy przyczyni się do sprzedaży produktów Nvidii o wartości od 3 do 11 miliardów dolarów.

Wygląda na to, że weszliśmy w nową erę sztucznej inteligencji – Google, Microsoft, a nawet chińskie Baidu starają się integrować ChatGPT lub podobne usługi ze swoimi produktami. Ale jak w przypadku wszystkich nowych technologii, istnieją obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń ze strony generatywnej AI, w tym przede wszystkim podawania użytkownikom fałszywych informacji.