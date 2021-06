Szybcy i wściekli 10 i 11 - kiedy premiera? Diesel zapowiada cameo gwiazd

materiały prasowe

Wiemy, że Szybcy i wściekli 10 oraz Szybcy i wściekli 11 to dwie ostatnie odsłony kultowej sagi. Vin Diesel w rozmowie z comicbook.com potwierdził, że obie części będą kręcone jednocześnie na planie. Fabularne szczegóły są jeszcze trzymane w tajemnicy.

Szybcy i wściekli 10 i 11 - kiedy premiera?

Vin Diesel wyjawił w rozmowie, że dziesiątka planowana jest na luty 2023 rok, a jedenastka na luty 2024 rok.

- Mieliśmy dziewiątkę wypuścić w ubiegłym roku, przed pandemią. Ta premiera jest inna, bo obecnie jesteśmy po roku pracy nad filmem Szybcy i wściekli 10. Udzielam teraz wywiadów i jest to dla mnie dziwne, bo muszę wracać do dziewiątki. Celebruję premierę Szybkich i wściekłych 9, ale jeszcze będzie sporo okazji do świętowania.

Szybcy i wściekli - czemu seria się kończy?

W jednym z wcześniejszych wywiadów Diesel tłumaczył, że wszystko, co dobre musi się zakończyć. Według niego ta seria ma duszę i nadszedł czas, aby ona odpoczęła.

Szybcy i wściekli 10 - cameo

Podczas wywiadu dla Digital Spy Vin Diesel mówił o tym, jak udało im się zaprosić Dwayne'a Johnsona, Charlize Theron, Michaela Rookera, Cardi B, Helen Mirren i Jasona Stathama. Gdy został zapytany, kogo chciałby zobaczyć w filmie Szybcy i wściekli 10 w choćby małym cameo, aktor bez wahania powiedział: Michael Caine. Panowie wspólnie pracowali przy filmie Łowca czarownic.

Najwyraźniej zostało już co nieco ustalone, bo na koniec Diesel stwierdził do dziennikarza, że musi poczekać do dziesiątki, by zobaczyć, kogo tym razem wprowadzą.