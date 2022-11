Szybcy i wściekli 10 to jeden z najdroższych filmów w historii. Budżet jest kosmiczny

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według raportu dziennikarza The Wrap film Szybcy i wściekli 10 ma nie tylko największy budżet w całej historii serii, to jeszcze jest to jeden z największych w historii kina. Czytamy, że na ten moment wynosi on 340 mln dolarów. Dla porównania Avengers: Koniec gry miało budżet 356 mln dolarów, a najdroższy film w historii, czyli Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach miał budżet w wysokości 422 mln dolarów.

Szybcy i wściekli 10 - dlaczego taki budżet?

Powodów jest wiele według zachodnich dziennikarzy. Przede wszystkim rosnące gaże dużej obsady na czele z Vinem Dieselem, który ma podobno dostać 20 mln dolarów za ten występ. Do tego powodem mają być też rosnące koszty produkcji spowodowane pandemią koronawirusa oraz globalną inflacją. Ponadto tradycyjnie twórcy szaleją, tworząc kosmiczne sceny kaskaderskie i kręcą w różnych prawdziwych lokacjach na całym świecie. Z uwagi na to, że każda kolejna część ma podwyższać poprzeczkę szalonych scen akcji, to ma wpływ na budżet.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w 2023 roku.