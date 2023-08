Tajna inwazja - reżyser boi się o życie. Chodzi o kwestię zmiany Avengera w Skrulla

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Ali Selim, reżyser serialu Tajna Inwazja po krytykowanym finale udziela wywiadów i fani nie pozostawiają na nim suchej nitki. Informowaliśmy o jego dziwnej reakcji na negatywne recenzje, a w nowym wywiadzie filmowiec przyznał, że boi się o życie. Wszystko przez to, co pokazał na ekranie w serialu.

Tajna inwazja krytykowana

Selim przyznaje, że oczekuje gróźb śmierci za to, co zrobił z Rhodesem w serialu, bo w wyniku tej decyzji, że od czasu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów był on podmienionym Skrullem, oznacza, że przy śmierci Iron Mana nie było prawdziwego Rhodesa. Fani bardzo ostro na ten temat się wypowiedzieli, więc reżyser martwi się nadchodzącymi groźbami śmierci. Wisienką na torcie jest zabicie Marii Hill, które też wielu się nie spodobało. Dlatego oczekują tych gróźb i obawiając się o swoje życie zamierza najbliższy czas spędzić w ukryciu.

Twórca wycofuje się też powoli z definitywnej odpowiedzi, że Rhodes jest Skrullem od Wojny bohaterów. Tym razem w rozmowie z THR uważa, że to jak długo Rhodes jest Skrullem jest "otwarte na interpretację".

Rhodes powróci w filmie Armor Wars. Nie jest wykluczone, że tam poruszone zostaną szczegóły odnośnie tej kwestii.

