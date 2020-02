Netflix testuje tanie plany mobilne. Kto może skorzystać?

20 lutego pojawiła się plotka sugerująca, że Netflix rozważa wprowadzenie nowych taryf abonamentowych skierowanych do użytkowników korzystających z platformy głównie za pośrednictwem tabletów i smartfonów. Miały wyróżniać się na tle dotychczasowej oferty niższą ceną oraz tym, że serwis nie będzie dostępny na wszystkich urządzeniach.

W wycieku pojawiły się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące nowej oferty – od ceny, poprzez zakres obsługiwanych sprzętów na liczbie użytkowników, którzy mogą korzystać z platformy jednocześnie skończywszy. Firma znana jest z tego, że po cichu testuje różne nowe funkcje, zanim wprowadzi je do powszechnego użytku i wydawało się, że tu będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją.

Netflix Mobile - jak skorzystać z tańszego planu?

I tak też się stało. Netflix właśnie uruchomił testy pakietów mobilnych, z których skorzystają polscy użytkownicy. Ale nie wszyscy mają dostęp do tej oferty. W fazie testowej skorzystają z nich wyłącznie ci, którzy jeszcze nie mają konta na Netfliksie. Aby przetestować tańsze plany, należy zarejestrować się do usługi na nowego maila. Co więcej, zobaczymy je wyłącznie podczas zakładania konta na urządzeniu mobilnym.

Firma przygotowała dwie oferty skrojone pod różne grupy użytkowników. Netflix Mobile ma trafić w gusta tych, którzy chcą płacić za dostęp za treści jak najmniej, zaś Netflix Mobile+ to pomost pomiędzy pakietem Podstawowym a Standardowym.

Netflix Mobile - plan dla najoszczędniejszych

Plan Podstawowy nie jest już tym najbardziej budżetowym, jego rolę przejmuje Netflix Mobile. W zamian za opłacanie subskrypcji w wysokości 24 zł użytkownicy otrzymają dostęp do materiałów w jakości SD, które można odtwarzać na jednym urządzeniu jednocześnie. Tym co odróżnia plan Mobile od Podstawowego, jest możliwość korzystania z zasobów Netflixa wyłącznie na tabletach oraz smartfonach. Subskrybenci najtańszego pakietu nie mogą korzystać z zasobów serwisu za pośrednictwem komputerów, laptopów czy aplikacji telewizyjnych.

Zdjęcie: Netflix

Netflix Mobile+ - pakiet Podstawowy dla wymagających

Drugi spośród nowych planów taryfowych, Netflix Mobile+, to propozycja dla osób zainteresowanych materiałami w rozdzielczości Full HD, które są gotowe zrezygnować z oglądania filmów na ekranach telewizorów. Tu w zamian za opłacanie subskrypcji w wysokości 38 zł otrzymamy możliwość korzystania z serwisu na urządzeniach mobilnych, laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Ponadto abonenci Mobile+ będą mogli korzystać z Netflixa na dwóch sprzętach jednocześnie.

Co ciekawe, istnieje sposób na obejście ograniczenia rodzaju obsługiwanych urządzeń - jeśli podepniemy do telewizora laptopa albo komputer za pośrednictwem kabla HDMI, będziemy mogli w pełni legalnie korzystać z serwisu na dużym odbiorniku. Z tego powodu pakiet Mobile+ może przypaść do gustu tym użytkownikom, którzy nadal korzystają z nieinteligentnych telewizorów.