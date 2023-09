Taonga - James Cameron producentem wykonawczym niezależnego filmu o maoryskiej gwieździe rugby

20th Century Studios

James Cameron będzie pełnić rolę producenta wykonawczego w niezależnym filmie pt. Taonga. Za kamerą produkcji stanie Shane Rangi, który napisał do niej również scenariusz. Będzie to dla niego debiut w roli reżysera.

Shane Rangi to aktor oraz kaskader, który wystąpił między innymi w trylogii Władcy Pierścieni, gdzie wcielił się w Czarnoksiężnika z Angmaru oraz jednego z przywódców Haradrimów. Raczej występuje w dużych produkcjach jako statysta, ale ma na swoim koncie też role w serialu Spartakus: Bogowie areny oraz w kilku częściach Opowieści z Narnii. Jamesa Camerona zna z pracy na planie pierwszej i drugiej części Avatara.

Film Taonga jest oparty na życiu Rangiego pochodzącego z maoryskiego ludu Ngāti Porou w Nowej Zelandii. Opowiada historię rodzimej gwiazdy rugby z Polinezji, która staje się bezdomna. To doprowadziło do brutalnej interwencji organów ścigania, którzy pozostawili go na pewną śmierć. Fabuła ma na celu przedstawienie realiów bezdomności oraz działań współczesnej policji.

Te wydarzenia miały miejsce wiele lat temu - Rangiemu udało się wyrwać z ubóstwa, a następnie zostać aktorem i kaskaderem w najważniejszych hollywoodzkich produkcjach kręconych w tej części świata. To ostatecznie doprowadziło do wieloletniej przyjaźni z Cameronem oraz współpracy przy tym filmie.

Za produkcję odpowiada firma Fandomodo Films, finansująca i rozwijająca projekty o historiach ludzi, których głos powinien zostać usłyszany i nie są dostatecznie reprezentowani w kinie. Zdjęcia powinny rozpocząć się w 2024 roku w Nowej Zelandii. Casting do filmu zostanie przeprowadzony po zakończeniu strajku aktorów.