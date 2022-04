Targi IFA Berlin 2022 wrócą w tradycyjnym formacie

fot. b2b.ifa-berlin.com

„Targi IFA 2022 odbędą się w pełnym wymiarze, na żywo” – powiedział na konferencji prasowej Jens Heithecker, wiceprezes wykonawczy Messe Berlin Group IFA, obiecując „powrót do normalności” imprezy, która obejmuje wszystko, od informatyki, przez 5G i AI po fotografię i samochody elektryczne. Podobnie jak większość innych imprez branżowych, przez ostatnie kilka lat te niegdyś rozległe targi ograniczały się do wirtualnego wydarzenia, podczas którego uczestnicy oglądali prezentacje i pokazy na ekranach. Plan na 2022 roku jest inny. „Wreszcie nadszedł czas na interakcję, kontakty bezpośrednie i współinnowację, na spotkania twarzą w twarz, a nie oglądanie płaskich obrazów na ekranach” – powiedział Heithecker.

Choć pełna skala wydarzenia nie jest jeszcze znana, Heithecker zapowiedział, że 15 z 20 największych firm biorących udział w targach IFA potwierdziło swój udział, i to na poziomie sprzed pandemii. Nie podał przewidywanej liczby wystawców, uczestników ani prasy, ale wysunął śmiałą prognozę. „W odróżnieniu od innych targów, które były w połowie lub mniej więcej w połowie tak intensywne, jak kiedyś... IFA 2022 będzie pierwsza okazją, aby doświadczyć prawdziwych i globalnych targów technologicznych” - powiedział.

Organizatorzy IFA przyznali, że choć życie wraca do normy i planują zorganizować pełnowymiarową imprezę na żywo, to chcą również przygotować się na tych gości, którzy wciąż nie mogą przyjechać do Berlina, organizując dla nich wirtualny pokaz, który będzie zawierał transmisje na żywo z prezentacji i konferencji prasowych.

Rejestracja na targi IFA 2022 jest już otwarta.