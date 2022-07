Taron Egerton jako Wolverine w MCU? Aktor prostuje plotki o spotkaniu z Kevinem Feigem

Apple TV

Według nieoficjalnych doniesień fani będą musieli poczekać do 2025 roku na X-Menów w MCU. Powodem jest sytuacja kontraktowa z Foxem, która prawnie utrzymuje się do tego właśnie okresu czasu. Dopiero po wygaśnięciu kontraktu Disney będzie mógł wykorzystać nowych aktorów w rolach mutantów. To oznacza, że na obsadzenie Wolverine'a też prawdopodobnie trzeba będzie poczekać.

Jednym z faworytów fanów do roli Logana jest Taron Egerton, który przyznał w wywiadzie dla Sway’s Universe, że 4 lata temu pojawił się na walnym zgromadzeniu w Marvel Studios, co zostało zinterpretowane w ten właśnie sposób.

Nie wiem, czy jestem właściwym facetem, aby zagrać tę rolę [Wolverine'a]. Spotkałem wczoraj Hugh [Jackmana], który oczywiście pierwotnie grał tę rolę. Bardzo się różnimy. Nie wiem, czy byłbym odpowiednią osobą, aby zostać jego następcą. Ale zawsze mówiłem, że będę na to otwarty.

Aktor dodał też, że casting proponowany przez fanów jest zawsze szalony. Z kolei w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused Egerton rozwinął swoją myśl, że podczas tego zebrania 4 lata temu rozmawiał z Kevinem Feige (dyrektor Marvel Studios i główny producent filmów z Kinowego Uniwersum Marvela), mówiąc do niego:

"Kocham te filmy. Chciałbym coś zrobić”. A on powiedział: „Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli coś znaleźć”. Odszedłem i od tamtej pory nie rozmawiałem z nim. Sprawdzam pocztę, co pięć minut. Ale nic nie ma… nigdy nie było – właściwie była postać, o której wspomniałem na tym spotkaniu, ale to nie była ta.

Dodał, że to wiele mówi, więc nie ma w tym niczego realnego. Ale przyznał, że jeśli te plotki o angażu do roli Wolverine'a byłyby prawdziwe to na pewno porozmawiałby z Hugh Jackmanem, ale po prostu nie ma takiej potrzeby.

Josh Horowitz wspomniał też, że rozmawiał z reżyserem Avengers: Koniec gry, Joe Russo, który bardzo chwalił Egertona za rolę Eltona Johna w Rocketmanie. Reżyser przyznał, że to właśnie on powinien zagrać Wolverine'a, ponieważ jest doskonałym aktorem. Egerton odpowiedział, że chyba będzie musiał mu przesłać jakiś miły prezent pocztą za te słowa.

Tarona Egertona można obecnie oglądać w serialu Czarny ptak na Apple TV+. Tam wciela się w mężczyznę, który został skazany na 10 lat w więzieniu o minimalnym rygorze. Dostaje wybór: przejść do więzienia o maksymalnym rygorze dla przestępców chorych psychicznie i zaprzyjaźnić się z podejrzanym seryjnym mordercą Larrym Hallem, by wydobyć przyznanie się do winy, albo zostać i w pełni odsiedzieć wyrok bez możliwości warunkowego zwolnienia. Jeśli się zgodzi, może zdobyć wolność.