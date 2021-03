Stacja TCM będzie pokazywała kulturowe pogadanki przed emisją kultowych filmów

materiały prasowe

Turner Classic Movies (TCM), czyli kanał należący do WarnerMedia, który pokazuje kultowe klasyki filmowe, ogłosił, że w każdy czwartek marca pokaże program Reframed: Classic Films In The Rearview Mirror przed takimi produkcjami jak Przeminęło z wiatrem, Psychoza i Śniadanie u Tiffany'ego.

Jak tłumaczy stacja te filmy to klasyki, które jednak gdy oglądamy dzisiaj odczytujemy je w innym kontekście kulturowym niż to miało miejsce w czasie ich premiery. Często widzimy teraz problemy, których być może nie dostrzegano, kiedy te produkcje zostały stworzone, niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie rasowe, płci czy LGBT.

Dlatego w programie pięciu gospodarzy TCM będzie na zmianę wprowadzać każdy z filmów przy okrągłym stole, podczas którego omówią te XX-wieczne produkcje z perspektywy XXI wieku. Jak zapewnia stacja celem programu nie jest cenzurowanie, ale po prostu zapewnienie bogatego kontekstu historycznego każdemu klasykowi.