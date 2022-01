Technologia redukcji hałasu nie dla użytkowników iPhone’ów 13

Źródło: Apple

Technologia aktywnej redukcji szumów była obecna w iPhone’ach od dawna. Dzięki niej system operacyjny może wykorzystać smartfonowy mikrofon do analizowania dźwięków tła w czasie rzeczywistym i modelowania fali dźwiękowej w taki sposób, aby zredukować hałas w trakcie rozmów telefonicznych. Niestety, inżynierowie Apple usunęli tę funkcję w swoich najnowszych smartfonach.

Redakcja 9to5Mac zwróciła uwagę na to, że brak możliwości aktywowania redukcji szumów w iPhone’ach 13 nie jest wynikiem błędu popełnionego przez projektantów interfejsu graficznego, co sugerowali niektórzy internauci. Jeden z czytelników serwisu postanowił zapytać zespół wsparcia technicznego Apple o brak wspomnianej funkcji na liście narzędzi ułatwień dostępu. Liczył na to, że jej nieobecność wynika z niefrasobliwości programistów i w jednej z kolejnych aktualizacji oprogramowania narzędzie wróci na listę.

Odpowiedź ze strony przedstawicieli korporacji może zaskakiwać. Ci stwierdzili, że technologia redukcji szumów nie jest dostępna dla smartfonów z linii iPhone 13, w związku z czym brak jej na liście ułatwień dostępu nie jest wynikiem błędu. Użytkownik postanowił doprecyzować, czy to oznacza, że iPhone 13 nie został zaprojektowany do obsługi tej technologii i otrzymał odpowiedź twierdzącą.

Firma nie poinformowała, dlaczego użytkownicy najnowszych iPhone’ów nie mogą korzystać z redukcji szumów podczas prowadzenia połączeń. Jednak brak wsparcia dla tej technologii w trzynastkach nie oznacza, że posiadacze najnowszych smartfonów Apple są całkowicie odcięci od opisywanego narzędzia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać ze słuchawek oferujących redukcję dźwięków tła. Funkcja nie będzie działać jedynie w przypadku prowadzenia rozmów bez wykorzystywania zestawu słuchawkowego.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze