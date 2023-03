Tekken 8 - Marshall Law w akcji! Nowy zwiastun pokazuje możliwości tego bohatera

fot. Bandai Namco

Bandai Namco kontynuuje przedstawianie wojowników, którzy na premierę trafią do Tekken 8. Tym razem zdecydowano się przybliżyć graczom, jak walczy Marshall Law, który praktykuje Jeet Kune Do, a więc sztukę walki stworzoną przez Bruce'a Lee. To kolejny weteran cyklu, bo jest on w nim obecny od samego początku i pojawił się niemal we wszystkich częściach. Wyjątkiem były gry Tekken 3 i Tekken Tag Tournament, gdzie zastąpił go jego syn, Forest Law.

W wideo można zauważyć, że Law wygląda nieco inaczej niż w poprzednich odsłonach serii, ale na tym zmiany się nie kończą. Bohater nauczył się także pewnych nowych ruchów, choć oczywiście nie ma tutaj mowy o całkowitej zmianie jego stylu walki. Zobaczcie sami.

Tekken 8 zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Niestety jak na razie data premiery nie została ujawniona. Fanom marki nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze informacje i komunikaty ze strony wydawcy.