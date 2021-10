Televio, czeska platforma streamingowa debiutuje w Polsce

Źródło: Televio

Serwis Wirtualne Media poinformował o debiucie nowego gracza z branży streamingowej, który już wkrótce zawalczy o serca i portfele polskojęzycznych odbiorców. Televio nie jest klasycznym serwisem VoD, to produkt skierowany do odbiorców zainteresowanych oglądaniem telewizji linearnej za pośrednictwem internetu w modelu hybrydowym. Usługę uruchomimy na wybranych telewizorach, przystawkach telewizyjnych, komputerach oraz urządzeniach mobilnych.

Tym co wyróżnia Televio od klasycznej telewizji linearnej, jest możliwość dostępu do archiwalnych treści w modelu na żądanie. Klienci usługi otrzymają m.in. dostęp do funkcji Time Shift pozwalającej oglądać transmisje wyemitowane w ciągu ostatnich 7 dni. Ponadto każdy użytkownik może zapisać kilkadziesiąt godzin nagrań, które zostaną zarchiwizowane na koncie abonenta. Dostępna przestrzeń dyskowa oraz liczba kanałów są uzależnione od wybranego pakietu subskrypcyjnego, Televio przygotowało trzy plany abonamentowe: Basic za 9,90 zł, Family za 29,90 zł oraz Premium za 39,90 zł. W najtańszym pakiecie znajdziemy 49 kanałów telewizyjnych (z czego 16 to regionalne wersje TVP3), zaś najdroższy pakiet pozwoli korzystać z 98 kanałów.

Niezależnie od wybranego planu transmisje będą emitowane w rozdzielczości FullHD, na maksymalnie na dwóch urządzeniach jednocześnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, klient może wykupić dostęp na dodatkowe urządzenie za 9,90 zł miesięcznie.

Nowi użytkownicy mogą skorzystać z oferty promocyjnej i zasubskrybować pierwszy miesiąc Televio Family za 1 zł. W tym pakiecie znajdziemy takie stacje jak Adventure HD, BBC Earth, Dizi, FilmBox, Fox HD, Kino Polska czy National Geographic HD.