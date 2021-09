Filmy VOD to sztuczne podróbki? Komentarz reżyserki Wonder Woman wywołał burzę

materiały prasowe

Patty Jenkins zdobyła uznanie filmem Monster, a praca przy Wonder Woman i Wonder Woman 1984 przyniosły jej popularność. W rozmowie z LA Times włączyła się w debatę "kino kontra VOD", ale tym razem nie zdobyła przychylności branży swoim komentarzem.

Reżyserka twierdzi otwarcie, że dla niej wszystkie filmy mające premiery tylko w platformach streamingowych wyglądają jak sztuczne, nieprawdziwe podróbki, imitacje. To nie są dla niej prawdziwe filmy.

- Nie słyszę o nich, nie czytam o nich. To nie działa jako model do tworzenia legendarnej wielkości.

Przeglądając twittera branża nie pozostawia na Jenkins suchej nitki. Zarzucają jej wywyższanie, klasowość i brak szacunku do ludzi pracujących przy filmach w platformach streamingowych. A obecnie tworzą tam najwięksi reżyserzy, a w obsadach są największe gwiazdy.

Do tej pory filmowcy krytykowali sam model dystrybucji hybrydowej, czyli przerzucania filmów kinowych do VOD. Nikt jednak nie poszedł tak daleko jak Patty Jenkins, by tak bardzo krytycznie ocenić produkcje tworzone dla VOD.

Patty Jenkins obecnie pracuje nad filmem kinowym Star Wars: Rogue Squadron, czyli nowe widowisko ze świata Gwiezdnych Wojen.