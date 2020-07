Tenet będzie klapą. Tak wysoki wynik w box office jest niemożliwy

fot. Warner Bros.

Portal IndieWire opublikował analizę sytuacji Tenet, która wydaje się beznadziejna pod kątem finansowym. Według ich informacji, aby Tenet mógł zwrócić zainwestowane w film pieniądze, musiałby zebrać z kin na całym świecie 800 mln dolarów. Wszyscy są zgodni, że w sytuacji pandemii koronawirusa jest to fizycznie niewykonalne. Nie tylko z uwagi na zamknięcie kin w USA czy w Chinach, ale z powodu bardzo niskiej frekwencji w każdym kraju, w którym kina zostały otwarte. A ta będzie się zwiększać stopniowo i potrwa to długie miesiące, jak twierdzą analitycy rynku.

Dlatego sytuacja jest wręcz zatrważająca dla wszystkich. Z jednej strony Warner Bros. nie chce stracić pieniędzy, a jeśli wstawią go w trakcie pandemii, tym to się zakończy. Według IndieWire budżet filmu wraz z kosztami promocji to kwota bliska 400 mln dolarów.

fot. Melinda Sue Gordon / EW.com / Warner Bros.

Christopher Nolan jest gotów poświęcić swój film, by mógł uratować kina. Siłą rzeczy Tenet przekona wielu, żeby przełamać strach i udać się do kina. Nolan traktuje sytuację w stricte ideowy sposób, nie finansowy. Warner Bros. oczywiście patrzy na to inaczej.

Wiele wskazuje na to, że kina w USA nie zostaną otwarte do września, więc można założyć, że z uwagi na spoilery Warner Bros. nie będzie chciał zrobić premiery na świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Oficjalne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.

Zobacz także: