Tenoch Huerta uczył się języka Majów do jednej z przyszłych ról. Potwierdzenie Namora w MCU coraz bliżej?

Do sieci co jakiś czas trafiają nowe poszlaki mocno sugerujące, że w widowisku Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, zobaczymy Namora. Ostatnio widzieliśmy niewyraźny szkic koncepcyjny z postacią, a także prezenty dla ekipy widowiska z logiem, które nawiązywało do kultury Azteków.

W rolę prawdopodobnie wcieli się Tenoch Huerta znany z serialu Narcos: Meksyk. Nikt nie potwierdził jego udziału, także sam aktor trzyma to w tajemnicy, ale w rozmowie z Vice, potwierdził, że uczył się języka Majów do jednej ze swoich nadchodzących ról, a także, że na potrzeby tej roli spędził miesiące w Atlancie. Czy trzeba jeszcze jakiegoś potwierdzenia, że faktycznie to on dostał rolę jednej z pierwszych postaci w historii komiksów Marvela? Aktor w rozmowie zdradził, że nie była to łatwa podróż do miejsca, w którym się znalazł. Wspomina, że musiał wymazać swoją tożsamość językową, aby się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

W rozmowie poruszony został też temat branży i stereotypowego traktowania pewnych grup etnicznych. Huerta potwierdził, że "zawsze tworzy inną wersję" swojej postaci, nawet jeśli jest ona blisko tego stereotypu.

Potrzebują złodziei, porywaczy, prostytutek. Wzywają więc brązowoskórych, żeby ich stworzyli. A my wpisujemy się w ten stereotyp... Zawsze wzywają mnie do tej samej postaci. Zawsze jest to ten zły facet. Ale ja zawsze tworzę inną wersję. Bo dla mnie to jest człowiek. Za każdym razem tworzę nową osobowość, nową postać.

Aktor dodał też, że miał dużo szczęścia, bo gdy poczuł, że jest gotowy na aktorstwo, świat stał się gotowy na różnorodność etniczną i może brać udział w amerykańskich produkcjach na równych zasadach. Wciąż jednak musimy poczekać na oficjalne potwierdzenia ze strony Marvel Studios jeśli chodzi o jego udział, ale wiele wskazuje na to, że doczekamy się Namora w MCU.

Dlaczego poszlaka o nauce języka Majów jest tak istotna? Wielokrotnie pojawiały się doniesienia, że Atlantyda będzie zatopionym miastem w Meksyku lub Ameryce Środkowej. Dodatkowo, grafika promocyjna, która niedawno pojawiła się w sieci, również wydaje się zawierać pewne odniesienia do mezoamerykańskiego wzornictwa i kultury. Niewykluczone, że Namor w MCU będzie czerpał z różnych kultur (Majów i Azteków) związanych z regionem obejmującym terytoria członków wielkich środkowoamerykańskich kultur.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera 11 listopada 2022 roku.