Teoria wielkiego podrywu - mamy odpowiedź twórcy! Celowo dodał sceny seksu Leonarda i Penny po zerwaniu aktorów?

fot. materiały prasowe

Kaley Cuoco i Johnny Galecki wcielali się w Penny i Leonarda w popularnym serialu komediowym Teoria wielkiego podrywu. Byli w w związku nie tylko na ekranie, ale także w prawdziwym życiu, randkując pomiędzy 2008 i 2010 rokiem. Później się rozstali. Jak donosi Vanity Fair, podczas wywiadów na temat książki The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story aktorzy wyznali, że ich zdaniem twórca produkcji, Chuck Lorre, celowo po ich zerwaniu dodał więcej scen seksu i całowania pomiędzy Leonardem i Penny. W końcu mamy jego odpowiedź.

Teoria wielkiego podrywu - wypowiedzi aktorów

Zdaniem Kaley Cuoco:

Znikąd zaczęliśmy zauważać, że zostały dodane ekstra sceny całowania i seksu pomiędzy naszymi bohaterami. Byłam jak: "Myślę, że Chuck robi sobie z nas jaja!" Byliśmy tego pewni. Pewni!

Johnny Galecki skomentował za to, że choć ciągłe zrywanie, wracanie do siebie i szybki seks w okresie rozstania pasowały do ich bohaterów, to wciąż uważa, że było to celowe - a jeśli nie, to wszystkie te dodatkowe sceny niezwykle zbiegły się w czasie z ich zerwaniem.

Teoria wielkiego podrywu - Chuck Lorre dementuje plotki

Gdy Chuck Lorre dowiedział się o tym, co powiedziały gwiazdy Teorii wielkiego podrywu, zaprzeczył. Powiedział, że nigdy nie zrobiłby czegoś takiego jakiemukolwiek aktorowi podczas tworzenia serialu.

Nie. Absolutnie nie. Podczas tworzenia dobrego serialu nie ma miejsca na zabawianie się z czyimiś uczuciami. Nie było żadnego zabawiania się z uczuciami Johnny'ego i Kaley.

Johnny Galecki słysząc odpowiedź twórcy powiedział ze śmiechem, że zapewne założenie, że robił to celowo, było trochę egoistyczne z ich strony. I że od teraz będzie spać spokojniej.