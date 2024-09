Dlaczego Terminator 2 wpierw nie podobał się Arnoldowi Schwarzeneggerowi? "Ty d***u!"

fot. Lightstorm Entertainment

Terminator 2: Dzień sądu to dla wielu fanów popkultury jeden z najlepszych filmów akcji wszech czasów. Natomiast okazuje się, że Arnold Schwarzenegger pierwotnie miał zastrzeżenia do scenariusza filmu. W wywiadzie dla magazynu Empire, James Cameron zdradził, o co chodziło. Aktor nie był przekonany do pomysłu, że jego bohater nikogo nie zabija.

- Arnold nienawidził tego pomysłu. [...] Przeczytał go w samolocie i następnego poranka jedliśmy razem śniadanie w Cannes. Spojrzał się na mnie znacząco i powiedział: "Słuchaj, Jim, przeczytałem to, jest świetnie napisane, ale nikogo tam nie zabijam". Odpowiedziałem, że właśnie o to chodziło - by z potwora zrobić bohatera. Arnold na to: "W porządku, ale na stronie 40 John mówi mi, że nie mogę nikogo zabić. Wcześniej mogłem strzelać do ludzi z karabinu!"

Później Cameron rozmawiał ze Schwarzeneggerem o tym, czy grana przez aktora postać rzeczywiście jest dobra. Reżyser w końcu odpowiedział mu, że tego dowiedzą się później, na co Arnold żartobliwie odparł:

- Ty d**ku!

Z czasem jednak Schwarzenegger przekonał się do tej idei, kreatywnie oddając się granej roli.

Terminator 2: Dzień sądu - gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny na Netflix i można go również wypożyczyć na iTunes.