Co poszło nie tak z sequelem Terminatora: Genisys? James Cameron tłumaczy

fot. materiały prasowe

Reklama

Tim Miller połączył siły z Jamesem Cameronem, aby wspólnie odnowić franczyzę Terminatora. Jednakże, gdy po Genisys przyszedł czas na Terminator: Mroczne przeznaczenie, widzowie nie byli zainteresowani pójściem do kina. Ostatecznie sequel Millera zarobił jedynie 261 milionów dolarów w międzynarodowym box office, co jest naprawdę kiepskim wynikiem w historii tego uniwersum. Cameron porozmawiał z magazynem Empire o tym filmie, wymieniając, co konkretnie poszło nie tak.

- Film nie działał. Problem polegał na tym, że ludzie się nie pojawili. Mówiłem to Timowi Millerowi wiele razy. Powiedziałem: "Torpedowałem ten film, zanim napisaliśmy choćby jedno słowo czy nakręciliśmy jedną scenę".

fot. Carolco Pictures

Cameron przypisuje winę "zachłyśnięciu się własnym sukcesem" po Terminatorze 2: Dniu sądu, który mocno koncentrował się na postaciach granych przez Arnolda Schwarzeneggera i Lindę Hamilton. Tymczasem Mroczne przeznaczenie znów połączyła T-800 z Sarah Connor, co nie zaintrygowało nowego pokolenia.

- Osiągnęliśmy nasz cel. Nakręciliśmy prawdziwą kontynuację filmu, którego w kinach oglądali ludzie, którzy nie żyją, są na emeryturze albo cierpią na demencję. Strzał w dziesiątkę. W tym filmie nie było niczego dla nowej publiczności.

Zobacz także:

Poruszające poświęcenia bohaterów filmowych [RANKING]

Użytkownicy portalu Ranker.com wytypowali najlepsze bohaterskie poświęcenia w historii kina. Wśród nich znalazło się również wiele momentów z franczyzy Terminatora. Odgadniecie, o które chodzi?