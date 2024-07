Terminator Zero z nowym ognistym plakatem. To będzie wybuchowe anime!

fot. Netflix

Terminator Zero to anime od Production I.G. (Ghost in the Shell), które zadebiutuje pod koniec lata na Netflix. Jest osadzone w filmowym uniwersum stworzonym przez Jamesa Camerona. Jednak historia nie będzie skupiać się na Connorsach, ale opowie o Malcolmie Lee, naukowcu, który jest bliski stworzenia sztucznej inteligencji, która może konkurować ze Skynetem. Kiedy Terminator zostaje wysłany w przeszłość, aby zabić Lee, żołnierka o imieniu Eiko pojawia się, aby zapewnić bezpieczeństwo naukowcowi.

Netflix opublikował nowy plakat z serialu, który będzie liczyć 8 odcinków. Na grafice widać, jak człowiek (dziecko?) trzyma za rękę robota, a w tle jest zniszczona ulica objęta pożarem, jak po wybuchu. Plakat znajduje się na początku poniższej galerii.

Terminator Zero - plakat i zdjęcia

Terminator Zero

Terminator Zero - fabuła, obsada, data premiery

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Oprócz Olyphanta (jako Terminator) w obsadzie głosowej znaleźli się również Rosario Dawson (Kokoro, czyli zaawansowana AI i japońska odpowiedź na Skynet), Ann Dowd (Prorokini, przewodząca ludzkiemu ruchowi oporu), André Holland (Malcolm Lee, genialny programista i ojciec trójki dzieci, który miewa apokaliptyczne koszmary) i Sonoya Mizuno (Eiko, walcząca w ruchu oporu kobieta wysłana w przyszłość, aby zastopować działania Malcolma Lee).

Terminator Zero - premierę anime zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku na Netflixie.