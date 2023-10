Terrifier 3 – pierwszy plakat. Grafika potwierdza kluczową zmianę w serii

fot. Bloody Disgusting / Courtesy Everett Collection

Z okazji Halloween Terrifier 2. Masakra w Święta powróci do amerykańskich kin. Z tej okazji przygotowano specjalne plakaty promujące trzecią odsłonę serii dla pierwszych stu osób, które kupią bilet na seans. Grafika wyciekła właśnie do sieci i przedstawia morderczego klauna Arta, który tym razem będzie dokonywał swoich krwawych morderstw w okresie świątecznym.

Terrifier 3 będzie filmem świątecznym

Terrifier 3 będzie więc świąteczną produkcją, więc premiery możemy spodziewać się na jesień przyszłego roku. Na grafice zaprezentowano Arta w charakterystycznej czapce i z zawieszoną na szyi twarzą Mikołaja.

Damien Leone w niedawnym wywiadzie przyznał, że w Terrifier 3 chce wrócić do korzeni serii i ponownie zaoferować prosty slasher:

Chcę wrócić do tonu pierwszej części, która moim zdaniem była nieco uproszczona i oldschoolowa, to był szorstki slasher. Chcę, żeby ta część poszła w tym kierunku, ale jednocześnie, by była najstraszniejsza z całej trylogii. Trzecia odsłona będzie miała jeszcze gorszy wydźwięk, więc mam nadzieję, że będzie najmroczniejsza. Chcę, żeby widzowie, którzy obejrzą film, mieli wrażenie poczucia dyskomfortu z obcowania z klaunem Artem, jeszcze bardziej niż w poprzednich częściach. Chcę zobaczyć, czy uda mi się sprawić, że znowu będą się go naprawdę bali.

Film Masakra w Halloween zadebiutował w 2011 roku zyskując popularność wśród fanów niskobudżetowych horrorów. Krótkometrażowa produkcja dała początek nowej serii horrorów i już pięć lat później Damien Leone nakręcił pełnometrażowy film z klaunem Artem. W ubiegłym roku doczekaliśmy się kontynuacji, która w kinach na całym świecie zarobiła aż 15,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 250 tys. dolarów.

Terrifier 3 - plakat