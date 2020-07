TFP - dom produkcyjny Solorzów zwiększył wpływy o ponad 40 procent

Newspix.pl / Michał Nowak

Firma TFP zajmuje się produkcją audiowizualną od 2004 roku. Jej działalność opiera się na trzech filarach - produkcji telewizyjnej, reklamie oraz produkcji filmowej. TFP wyrosła z produkcji audycji telewizyjnych; większość stanowiły autorskie projekty ich zespołu. Intensywnie działają też na krajowym rynku reklamowym.

Należąca do Zygmunta i Tobiasa Solorzów firma, która produkuje głównie spoty i zwiastuny dla Cyfrowego Polsatu, w 2019 roku osiągnęła wzrost przychodów o 41 procent do 45,13 milionów złotych i spadek zysku netto z 1,78 do 1,41 miliona. Łączne przychody z produkcji marketingowych i telewizyjnych zwiększyły się rok do roku z 29,91 mln zł do 39,03 mln zł.

Firma TFP wyprodukowała 31 reklam dla Polkomtelu (sieć Plus i marka Plush) oraz Cyfrowego Polsatu, a także seriale Nokaut i Miasto Długów dla Telewizji Polsat oraz wiele innych programów. Odpowiadała też za całoroczną obsługę oprawy antenowej kilku kanałów tematycznych Polsatu.

Wpływy firmy z produkcji filmów fabularnych zwiększyły się z 2,67 do 3,18 mln zł. Spółka realizowała w 2019 roku trzy takie filmy: Czarny młyn w reżyserii Mariusza Paleja, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza Rakowicza oraz Wyzwanie w reżyserii Macieja Dutkiewicza (naszą recenzję przeczytacie tutaj). Wszystkie zostały dofinansowane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej łączną kwotą 1,83 mln zł. Teraz dom producencki szykuje filmy All inclusive i Fuks 2.