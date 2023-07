The Acolyte - kultowy Revan w serialu Star Wars? TEN aktor ma mieć cameo

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Reklama

Według prestiżowego portalu Forbes, który opublikował obszerny raport na temat serialu The Acolyte, aktor Keanu Reeves ma cameo w tej produkcji. Nie wiedzą, kogo zagra i jak duże to cameo, ale z pomocą przychodzą wszyscy inni, którzy analizując teorie fanowskie.

The Acolyte - Revan w serialu?

Keanu Reeves we wszelkich fanowskich castingach jest wiązany tylko i wyłącznie z jedną postacią ze świata Gwiezdnych Wojen - Revanem. Każdy, kto gra w grę Star Wars: Knights of the Old Republic doskonale wie, kim ta popularna postać. Skoro według Forbesa Keanu Reeves ma cameo w The Acolyte spekuluje się, że pojawiłby się jako Revan w scenach retrospekcji lub w wizji Mocy. Skoro ta historia skupia się na Sithach i na dążeniu do osiągnięcia potęgi oraz zniszczenia Jedi, Revan i jego opowieść jest tutaj kluczowa. Ona miała ważne znaczenie zarówno dla Jedi, jak i Sithów. A to cameo mogłoby być też wprowadzeniem do tego, że prędzej czy później historia Revana zostałaby opowiedziana na ekranie, a jest to jedna z lepszych w historii Gwiezdnych Wojen.

Na ten moment nie ma żadnego potwierdzenia, czy Keanu Reeves gra Revana. The Acolyte - premiera w 2024 roku. Według najnowszych informacji może być to drugi kwartał roku.