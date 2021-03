Komiks z serii Kapitan Majtas usunięty ze sprzedaży. Powodem bierny rasizm wobec Azjatów

Scholastic

The Adventures of Ook and Gluk, powieść graficzna z popularnej serii dla dzieci o Kapitanie Majtasie to najnowszy tytuł usunięty z półek z powodu rasistowskich przedstawień, w tym wypadku azjatyckiej społeczności. Co najważniejsze wydawnictwo Scholastic wycofało tytuł ze sprzedaży przy pełnym wsparciu autora Dava Pilkeya, który w oficjalnym oświadczeniu przeprosił swoich azjatyckich fanów za przedstawienie szkodliwych stereotypów rasowych i pasywnie rasistowskich obrazów.

The Adventures of Ook and Gluk opowiada o dwóch tytułowych jaskiniowcach, którzy zostają przeniesieni ze swoich czasów do roku 2222. W nim uczą się kung fu od Mistrza Wonga i dzięki temu mogą uratować swoje miasto.

Scholastic usunęło powieść ze swojego sklepu internetowego, zaprzestało realizacji wszelkich zamówień i skontaktowało się z partnerami handlowymi w celu wyjaśnienia, dlaczego ta książka nie jest już dostępna. Wydawnictwo zażądało zwrotu wszystkich zasobów. Ponadto firma podejmie kroki w celu poinformowania szkół i bibliotek, które mogą nadal mieć ten tytuł w obiegu.