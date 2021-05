The Ascent - cyberpunkowe RPG akcji z datą premiery i nowym zwiastunem

fot. Curve Digital

The Ascent to nadchodząca produkcja od studia Neon Giant, która będzie łączyć w sobie elementy RPG i dynamicznej akcji w futurystycznym, cyberpunkowym świecie. Upadek megakorporacji The Ascent Group doprowadził do sporych zmian i chaosu, w którym muszą odnaleźć się kierowani przez graczy bohaterowie. Tytuł ten zaoferuje możliwość zabawy zarówno solo, jak i w kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami. W sieci pojawił się nowy zwiastun gry, który nie tylko pokazuje efektowne fragmenty rozgrywki, ale też zdradza datę premiery. Zagramy już 29 lipca tego roku na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X.

W opisie pod materiałem po raz kolejny potwierdzono też, że The Ascent dostępne będzie od dnia premiery w ramach usługi Xbox Game Pass. Abonenci będą mogli więc przejść ten tytuł bez dodatkowych opłat.