The Batman - Jim Lee prezentuje szkic Mrocznego Rycerza w stroju z nadchodzącego filmu

Warner Bros.

Jim Lee, komiksowy artysta i dyrektor kreatywny DC, udostępnił dziś w mediach społecznościowych szkic Batmana - kostium, który narysował, to ten, który w filmie Batman Matta Reevesa przywdziewa Robert Pattinson. Lee, który ma na swoim koncie najlepiej sprzedającą się serię Batmana, nie rysuje już regularnie komiksów, czasem jednak dzieli się szkicami przedstawiającymi bohaterów DC w kostiumach z poszczególnych filmów. Zobaczcie:

Wydaje się, że wersja Mrocznego Rycerza-detektywa w filmie Matta Reevesa nawiązuje do komiksów Batman: Zero Year Scotta Snydera i Grega Capullo. Historia ta skupiała się na wczesnym okresie działalności Wayne'a jako Batmana. Film ma wpasowywać się w atmosferę noir. W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real.