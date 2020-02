The Batman - nowa lokacja zdjęć do filmu zapewnia gotycki klimat

Zdjęcia do filmu The Batman są obecnie kręcone w Londynie. Jednak pod koniec lutego ekipa widowiska przeniesie się do Glasgow. Ujawniono jedną z lokacji, w której będą trwały prace do produkcji. Będzie to gotycka Katedra Glasgow. Jej zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako Gil Colson i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves, który również napisał scenariusz do produkcji wraz z Mattsonem Tomlinem.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata.

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.