The Batman - wstrzymano prace nad filmem przez koronawirusa

Jest pierwsza decyzja o wstrzymaniu prac nad filmem kręconym w Wielkiej Brytanii. Warner Bros. zdecydował się zawiesić prace na planie The Batman na przynajmniej dwa tygodnie.

Jak donosi Deadline, początkowo chciano przenieść prace z Londynu do Liverpoolu, ale z uwagi na pogarszanie się sytuacji z pandemią koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii, zdecydowano się całkowicie wstrzymać prace. W oświadczeniu czytamy, że jest to decyzja podyktowana prewencją i nikt z ekipy nie został zarażony.

Sony Pictures natomiast wstrzymuje prace nad trzema produkcjami: The Man From Toronto z Woodym Harrelsonem i Kevinm Hartem, horrorem Shrine i filmie osadzonym w czasach II wojny światowej The Nightingale, w którym grają Dakota i Elle Fanning.

The Man From Toronto i The Nightingale były na etapie pre-produkcji, więc trwały przygotowania tuż przed rozpoczęciem prac na planie. Natomiast Shrine było kręcone w Bostonie i tutaj przerwa potrwa minimum cztery tygodnie.

Lista tytułów wciąż rośnie.