The Boys - czy Jeffrey Dean Morgan w końcu pojawi się w 3. sezonie serialu?

Źródło: AMC

Wielkimi krokami zbliża się 2. sezon serialu The Boys. Jednak twórcy już myślą o kolejnej odsłonie, której powstanie zostało ogłoszone na Comic-Con at Home. Od jakiegoś czasu pojawiają się pogłoski, jakoby Jeffrey Dean Morgan pojawił się w 3. sezonie. Showrunner serialu Eric Kripke, który pracował z aktorem przy Supernatural stwierdził, że chciałby sprowadzić Morgana do serii, jednak problemem może być obecna pandemia koronawirusa. Otóż aktor jest związany stale z The Walking Dead, więc, aby zagrał w The Boys trzeba byłoby go sprowadzić na kilka dni na plan zdjęciowy. Jednak serial Amazona jest kręcony w Kanadzie, a między USA i Kanadą obowiązuje 2-tygodniowy okres kwarantanny. Dlatego taki ruch jest praktycznie niemożliwy, jeśli obostrzenia nie zostaną zniesione. Ponadto Kripke zdradził, że w 3. sezonie pojawi nieco inspirowana obecną sytuacją pandemiczną fabuła, twórcy zamierzają nawiązać do tych wydarzeń.

Dla przypomnienia produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie oprócz Urbana znajdują się Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.