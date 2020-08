The Boys - jak wypada 2. sezon? Krytycy zachwyceni

Amazon

The Boys jest serialem opartym na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.

Serial Amazon Prime Video zadebiutuje na tej platformie 4 września. Jednak teraz otrzymaliśmy pierwsze recenzje amerykańskich krytyków. Na ten moment The Boys w serwisie RottenTomatoes ma wynik 93% (14 pozytywnych recenzji i 1 negatywna), co daje średnią ocen 8.5/10. Widzimy zatem, że mamy do czynienia z bardzo udanym sezonem.

Krytycy w znacznej większości zauważają, że to wciąż ten sam serial skąpany w czarnym humorze i wywracający do góry nogami klasyczne pojmowanie działań superbohaterów. Tym razem jednak prócz sporej dawki humoru i akcji, jest także więcej pogłębienia charakterów postaci oraz ich motywacji. The Boys wciąż jest produkcją niegrzeczną, brutalną, dzięki czemu widzowie znowu będą mogli śledzić losy w polubionym od pierwszej odsłony świecie.

W 2. sezonie jest też więcej ironii, cynizmu, ale wszystko to podane jest w bardzo atrakcyjny sposób. Krytycy zaznaczają, że udało się stworzyć kontynuację, która nie powstała na zasadzie"więcej i mocniej" jeśli chodzi o wybuchy i widowiskowość, ale zdecydowanie więcej zrobiono w kwestii pogłębienia charakterów postaci oraz ich historii. Z jednej negatywnej recenzji możemy za to wyczytać, że to serial zabawny, ale rażąco wiele w nim wad. Na siłę serial stara się komentować kondycję społeczną przy pomocy trykociarzy, co według autora recenzji jest przerostem formy nad treścią.

W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.