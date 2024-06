The Boys nie jest dla "inceli". Tak twierdzi twórca serialu, który broni hejtowaną aktorkę

fot. Prime Video

The Boys od samego początku był serialem, który parodiował rzeczywistość i kpił sobie z różnych trendów społecznych i poglądów politycznych. Wielu fanów serialu oburza się jednak z okazji 4. sezonu, że balans został zachwiany i krytykowana jest tylko jedna strona. Odniósł się od tego Eric Kripke, showrunner serialu, który wprost przyznał, że motywem przewodni jest elekcja, która trwa również w tej chwili w rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych:

Bazując na tym, co działo się w 3. sezonie, to musiało pójść w tym kierunku. Mamy tego ukrytego, morderczego superbohatera, który jest o krok od Białego Domu. I wy też tak macie. Kiedy po raz pierwszy przedstawiliśmy pomysł na serial, to było jeszcze przed wybraniem Trumpa na prezydenta. [...] Pomysł na to, że celebryta mógłby aktywnie chcieć się zamienić w autokratycznego faszystę był szalonym pomysłem. Nadal jest. Ale tak się właśnie stało?

Twórca przyznał, że serial faktycznie położył nacisk na wątki polityczne w tym sezonie i stwierdził, że to publiczność musi zdecydować, czy chce to oglądać dalej, czy też nie.

Eric Kripke o fanach, którzy kibicują Homelanderowi

Eric Kripke odniósł się również do niektórych fanów, którzy zdają się wspierać i kibicować takim postaciom, jak Homelander:

Muszę wierzyć, że "źli fani", to mniejszość. Nie wiem, jak można kibicować Homelanderowi. Gość co chwilę tylko chłepcze mleko z kobiecych piersi i jest jedną z najsłabszych postaci w całym serialu. Nie jest nawet wcale macho! Jest dziwny, do tego nadwrażliwy. Nie wiem, jak można na niego spojrzeć i pomyśleć: "To mój bohater." [...] Nie chcę robić jakiegoś materiału dla inceli czy cokolwiek. Chcę robić coś, co jest dla wszystkich. I dlatego stwierdziłem, że musimy dać więcej siły kobiecym postaciom.

Eric Kripke w ostrych słowach broni Erin Moriarty przed hejtem

Showrunner skomentował również w ostrych słowach ataki kierowane w stronę Erin Moriarty, aktorki wcielającej się w Starlight. Wiele osób w sieci zaatakowało aktorkę z powodu rzekomych operacji plastycznych, komentując to niewybrednymi i obraźliwymi komentarzami: